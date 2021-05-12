استخراج 30 قطعة معدنية من بطن طفلة بالشرقية

تمكن الفريق الطبي بقسم جراحة الأطفال بمستشفى الزقازيق الجامعي، بالشرقية، من استخراج عدد من الأجسام المعدنية من بطن طفلة تبلغ من سنة ونصف، وذلك في أعقاب خضوعها لعملية جراحية بالمستشفى.

واستقبلت مستشفى الأطفال الجامعي بالزقازيق، الطفلة، عمرها سنة ونصف، رفقة والدتها، فيما كانت الصغيرة تشكو من قيء متكرر وآلام في البطن، وفور خضوعها للفحص والأشعة، تبين وجود أجسام معدنية ببطنها.

وأجرى الفريق الطبي بالمستشفى، عملية جراحية عاجلة للطفلة، تم خلالها استخراج 30 جسم معدني، وبسؤال الأم أفادت بأن ابنتها كانت تلهو بجوار إحدى الورش قبيل شكواها.

وضم الفريق الطبي كلًا من: الدكتور وائل الشحات، والدكتور أحمد رفعت، والدكتور عمرو الشاعر، والدكتور عبدالرازق يوسف، وطبيبة التخدير الدكتورة علياء محمد، وطاقم تمريض بإشراف الدكتور أحمد عزت رزيق، رئيس القسم.