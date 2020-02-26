اليونان تلغي معظم قيود الإغلاق بسبب كورونا بداية من 14 مايو

أعلنت الحكومة اليونانية، اليوم الأربعاء، أنها سترفع الحظر المفروض على السفر بين المناطق وتلغي نظامًا يتطلب رسالة نصية قصيرة أو نموذجًا للأشخاص لمغادرة المنازل بداية من بعد غد الجمعة، متخلية بذلك عن معظم قيود الإغلاق التي لا تزال سارية في البلاد، لتتزامن مع بداية موسم السياحة.

وقال أكيس سكيرتسوس نائب رئيس الوزراء، في تصريحات نقلتها صحيفة كاثميريني اليونانية، خلال إفادة بشأن الوباء اليوم الأربعاء: "إننا نضع الإغلاق وراءنا، وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون في السفر إلى الجزر اليونانية (باستثناء جزر إيفا وليفاكادا)، بالعبارة أو بالطائرة، سيتعين عليهم الحصول على شهادة التطعيم (14 يومًا بعد الجرعة الثانية)، أو اختبار (بي سي آر) سلبي سريع قبل 72 أو 24 ساعة قبل السفر على التوالي".

وستكون شركات الطيران والعبارات مسؤولة عن التحقق من أن الركاب لديهم الوثائق المطلوبة معهم قبل ركوب العبارة أو الطائرة، وستطبق الإجراءات على جميع المسافرين المحليين والأجانب الذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات.

وقال سكيرتسوس إن حظر التجوال سيتم تأخيره إلى الساعة 12 ونصف مساءً بداية من يوم الجمعة، بعد أن كان من الساعة العاشرة مساءً.

وفيما يخص البيع بالتجزئة، ستستأنف المتاجر التشغيل الطبيعي، مع الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي وسلامة الصحة.