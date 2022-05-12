محافظ كفر الشيخ يتقدم الآلاف لتشييع جثمان الشهيد أحمد أبو الخير

تقدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والعميد أحمد عمارة، المستشار العسكرى للمحافظة ، مساء الأربعاء المشيعين من الآلاف في موكب جنائزي مهيب، لتشييع جثمان الشهيد النقيب أحمد بسيوني أبو الخير، شهيد الوطن إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه فى جنازة عسكرية مهيبة، ودفن جثمانه، بمدافن العائلة بقرية الأبعادية التابعة لمركز الحامول.

جاء ذلك بحضور يونس عبدالرازق ومحمد زكي نائب مجلس النواب، والعميد أيمن بكري، مساعد مدير الأمن، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول.

وردد الآلاف من المشيعين الهتافات، قائلين: " لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله "، و" الله أكبر.. الله أكبر"، و" لا إله إلا الله.. الإرهاب عدو الله" وحملوا بنر يحمل صورة الشهيد.

وقرر محافظ كفر الشيخ إطلاق اسم الشهيد على مدرسة الأبعادية للتعليم الأساسي، والتي تعمل بها والدته المعلمة.

ونعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الشهيد أحمد بسيوني أبو الخير، مقدماً أحر التعازي والمواساة لأسرته، ولرجال القوات المسلحة، راجيًا الله عز وجل أن يتقبل الشهيد، ويلهم ذويه الصبر والسلوان ويحفظ شعب مصر العظيم من كل سوء ومكروه، مؤكداً أن هذا العمل الإرهابى لن ينال من قوة وعزيمة المصريين.