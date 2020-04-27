الشيوخ الأمريكي يؤكد رئاسة جيروم باول لبنك الاحتياط لولاية ثانية

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس لتأكيد رئاسة جيروم باول لبنك الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي ) لولاية ثانية مدتها اربع سنوات ، مسندا إليه مهمة التعامل مع التضخم الأعلى الذي يواجه البلاد منذ عقود.

ويأتي تصويت الحزبين(الجمهوري والديمقراطي)بأغلبية ساحقة بواقع 80صوتا مؤيدا مقابل 19 صوتا معارضا، في الوقت الذي يكافح فيه بنك الاحتياط أسعار آخذة في الارتفاع وسط انتقاد بأنه بطئ في التصدي لتهديد أثار غضب الأمريكيين ،وكان له تأثير على شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن.

كان بنك الاحتياط برئاسة باول قد بدأ في رفع أسعار الفائدة في شهر آذار/مارس ويقول إنه سوف يواصل هذا النهج حتى تهدأ ضغوط الأسعار سعيا وراء تباطؤ معتدل في النمو الاقتصادي يتجنب الركود.

ولكن المنتقدين يشككون في أن بنك الاحتياط يمكنه تجنب ركود في الوقت الذي يشدد فيه السياسة النقدية، التي كان قد تم تخفيفها بشكل كبير خلال جائحة كورونا.