المستشار الألمانى يتصل هاتفيا بالرئيس الأوكرانى لتقديم العزاء في الرئيس الأوكراني الأول

قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية شتيفان هيبيستريت، إن المستشار الألماني أولاف شولتس، اتصل هاتفيًا بالرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء، وقدم تعازيه في وفاة الرئيس الأول لأوكرانيا المستقلة ليونيد كرافتشوك.

وقال المستشار الألماني، إن أوكرانيا فقدت رجل دولة قاد البلاد إلى الاستقلال ببصيرة وشجاعة، وفي ضوء الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا، أصبح من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى الحفاظ على حلم أوكرانيا المستقلة والحرة وذات السيادة الذي ظل قائما منذ عقود.

وأوضح المتحدث، أن الاتصال الهاتفي تضمن استعراض الوضع الحالي وعملية التفاوض بين أوكرانيا وروسيا لإنهاء الحرب، وبادل وجهات النظر حول الخيارات العملية لمزيد من الدعم لأوكرانيا.

وأكد المستشار الألماني، أن روسيا لا تزال مطالبة بإنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا على الفور، وسحب قواتها، وبالتالي استعادة وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.