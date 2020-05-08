قال الجيش اليمني إن ميليشيا الحوثي الانقلابية، واصلت خروقاتها للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال بمحافظات مأرب والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز وأبين والضالع.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الخميس، أن الجيش اليمني رصد ارتكاب الميليشيا الحوثية 101 خرق للهدنة، أمس الأربعاء، في مختلف الجبهات، منها 32 خرقًا في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و25 خرقًا غرب حجة، و 24 في محور تعز، و 11 خرقًا شمال وغرب وجنوب مأرب، و4 خروقات في الضالع، وخرقان في أبين، وخرقان في جبهة الملاحيظ جنوب غربي صعدة، وخرق واحد في الجوف.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أنه وفي الساعة 21:27 حاولت الميليشيا الحوثية استهداف موقع الجيش اليمني في الجبهة الجنوبية بصاروخ باليستي وسقط في مفرقة الجوبة، وفي الساعة 01:37 أطلقت صاروخًا باليستيًا من الجوف باتجاه مواقع الجيش اليمني شرق مدينة الحزم ولا أضرار.

وفي محور تعز، أصيب 3 من رجال الجيش اليمني بقناصة الميليشيا الحوثية في الجبهة الشرقية للمدينة، كما أصيب أحد رجال الجيش اليمني في محور حيس برصاص قناصة الميليشيا وهي الحادثة الثانية من نوعها في المحور خلال أقل من 24 ساعة.

وطوال ساعات الأربعاء، استمرّت ميليشيا الحوثي في استهداف مواقع الجيش في كافة الجبهات بالدبابات وقصف مباشر وغير مباشر بالمدفعية وبالطائرات المسيّرة المفخخة وبالقناصة، كما دفعت بتعزيزات إلى مختلف الجبهات وفي مقدمتها جبهات الأحكوم والشقب بمحور تعز، وإلى جبهات حيس ومارب وغيرها.