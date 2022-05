برشلونة يعلن انتقال كوتينيو إلى أستون فيلا بشكل نهائي

أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي انضمام البرازيلي فيليب كوتينيو إلى صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي بشكل نهائي.

وأشار النادي الكتالوني في بيان أصدره مساء اليوم الخميس عبر موقعه الرسمي إلى أن النادي توصل إلى اتفاق مع نادي أستون فيلا بانتقال كوتينيو إلى الفريق الإنجليزي مقابل 20 مليون يورو.

وأضاف برشلونة أنه سيحصل على نسبة 50% من قيمة انتقال اللاعب لأي نادي أخر مستقبلا، كما وجه النادي الشكر لكوتينيو على ما قدمه طوال فترة تواجده مع البلوجرانا والتمني له النجاح والتوفيق في مستقبله.

ولم يتمكن لاعب ليفربول السابق من إقناع برشلونة منذ انضمامه إليه في 2018 الأمر الذي أدى إلى إعارته لنادي بايرن ميونيخ الألماني 2019-2020 قبل أن يعيره في الشتاء الحالي إلى أستون فيلا.

