مركز ابتكار جامعة عين شمس يعقد جلسة نقاشية مشتركة مع جامعة برلين التقنية

شهدت جامعة عين شمس برئاسة محمود المتيني رئيس الجامعة، المؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر للجامعة "اقتصاد المعرفة.. لحياة أفضل"، وتنظيم مركز الابتكار وريادة الأعمال ASU-iHub جلسة مشتركة مع جامعة برلين التقنية بألمانيا TU Berlin، بحضور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد البحيري المدير التنفيذي لمركز الإبتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، ووئام محمود نائب المدير التنفيذي لمركز الإبتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، ومحمد الشيخ مدير وحدة نقل التكنولوجيا، واسلام عدلى مدير النشاط الطلابى ASU-iClub وممثلين من أصحاب الشركات الناشئة بمصر.



شملت الجلسة على عرض تفصيلي لرؤية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ٢٠٣٠ حول النظام البيئي لريادة الأعمال ودعم الأستثمار في العقول الشابة في مجتمع التعليم العالي قدمها الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



أكد أهمية تحقيق التعاون والتكامل بين الجامعات المصرية وأسواق العمل والصناع والمستثمرين من خلال الابتكار وريادة الأعمال.



ثم قدم الدكتور محمد البحيري المدير التنفيذي لمركز الإبتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس رؤية المركز الاستراتيجية ودوره الهام في نشر ثقافة الإبتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ودعم أصحاب العقول الريادية لتمكينهم من تكوين شركاتهم الناشئة لدعم عجلة الأقتصاد والتنمية بجمهورية مصر العربية.



أشار الدكتور إسلام عدلي المشرف علي النشاط الطلابي بمركز الإبتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس في كلمته خلال الجلسة الي أهمية الإبتكار وريادة الأعمال في تكوين شخصية طلاب الجامعات المصرية وكيف أن الإبتكار وريادة الأعمال هما الحلول المثلي من أجل أقتصاد أقوي وحلول مستدامة تخدم رؤية مصر 2030.



واسترسل للحديث عن مسابقة عين شمس تبتكر في نسختها الرابعة والتي تهدف إلى لتشجيع الإبتكار والابداع ودعم ريادة الأعمال بمجتمع جامعة عين شمس وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بالجامعة وتزويد أبناء الجامعة من طلاب وباحثين وأعضاء هيئة تدريس وأصحاب شركات ناشئة بالمهارات اللازمة لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع قابلة للتطبيق وشركات ناشئة.



وحاضر الدكتور Jan Kratzer المدير الأكاديمي لمركز الإبتكار وريادة الأعمال بجامعة برلين التقنيةTechnische Universität Berlin محاضرة عن التحول الأكاديمي بتأثير مستدام كما صلت الضوء علي التجربة الأكثر من رائعة التي يخوضها كلا من مركز الإبتكار وريادة الأعمال ASU-iHub بجامعة عين شمس ومركز الأبتكار وريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية بألمانيا من خلال برنامج ISI4 Egypt والمستمر لمدة ثلاث سنوات يخوض خلالها طلاب المركزين تجربة أكثر من رائعة مليئة بالإبتكار وريادة الأعمال والدعم التقني والفني.



ثم حاضر الدكتور Paul Wolf الباحث بمركز الإبتكار وريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية عن التحول الرقمي والأستدامة في ظل الابتكار وريادة الأعمال وأشار سيادته عن أمتنانه لجامعة عين شمس للتعاون الفعال الناجح بمشروع ISI4 Egypt.



وأوضحت الدكتورة وئام محمود نائب مدير مركز الإبتكار بجامعة عين شمس خلال حلقة النقاش بالجلسة أن برنامج ISI4 Egypt يعتبر الحل الأمثل للنمو الاقتصادي عن طريق التركيز على أنشطة واهمية Industry 4.0 من خلال أنشطة تعليمية لجميع الباحثين والشركات الناشئة لمستقبل متطور أكثر إبداعا.



كما حاضر المهندس بسام السعدني رئيس قسم التكنولوجيا ومؤسس Si-Ware Systems محاضرة أكثر من شيقة تعكس مدي التحول الذي شهدته الصناعة في الأونة الأخيرة وكيف أن الأبتكار وريادة الأعمال هما المحرك الرئيسي للتقدم الصناعي وشرح نموذج متميز NeoSpectra.



ثم حاضر المهندس شريف النبراوي الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك ل VERO محاضرة شيقة عن أستخدام تكنولوجيا المسح ثلاثي الأبعاد والواقع الأفتراضي 3D Scanning and Virtual Reality.



ثم شاركت المهندسة رحمة محسن رجب المدرس المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس تجربتها الأكثر من رائعة في فاعليات مشروع ISI4 Egypt حيث أن رحمه إحدي الفائزين بمقعد في المدرسة الصيفية التي ستكون في جامعة برلين التقنية بألمانيا صيف 2023 القادم لعرض مشروعها Interactive Augmented reality for a learning phonetics.



وتحدثت الباحثة مشيرة غلاب مدرس علوم البيانات المعتمد من IBM عن أستخدام التكنولوجيا في عمل نموذج ذكي لتحليل الجينوم الراديوي التكاملي وأيضا المهندسة مشيرة تعتبر إحدي الفائزين بمقعد في المدرسة الصيفية التي ستكون في جامعة برلين التقنية بألمانيا صيف 2023 القادم.