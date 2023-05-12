عمر السومة يصبح الهداف التاريخي لـ قارة آسيا

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حقق المهاجم السوري عمر السومة لاعب نادي العربي، رقما قياسيا خلال مواجهة فريقه والسد، في المباراة النهائية لبطولة كأس أمير قطر.

وقالد السومة فريقه العربي للتتويج بلقب كأس أمير قطر، بعد تسجيله هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب أحمد بن علي المونديالي مساء اليوم الجمعة.

وأصبح عمر السومة أكثر لاعب آسيوى تسجيلا للأهداف عبر التاريخ برصيد 302 هدفا، متخطيًا رقم السعودي ماجد عبدالله مهاجم النصر السابق.

يُذكر أن السومة انتقل لصفوف فريق العربي القطري مطلع الموسم الجاري، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادمًا من صفوف أهلي جدة.