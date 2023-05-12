 نمو هامشي للاقتصاد البريطاني في الربع الأول من 2023 - بوابة الشروق
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نمو هامشي للاقتصاد البريطاني في الربع الأول من 2023

لندن - د ب أ
نشر في: الجمعة 12 مايو 2023 - 11:15 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 مايو 2023 - 11:15 ص
سجل الاقتصاد البريطانيا نموا بمعدل طفيف خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب بيانات رسمية، مما يقلل المخاوف من احتمال دخول بريطانيا في موجة ركود خلال الفترة المقبلة.

وذكر مكتب الإحصاء البريطاني، أن الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا ارتفع بنسبة 0.1% خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضي. وكان الناتج المحلي في البلاد قد تراجع بنسبة 0.3% في مارس بسبب تراجع مبيعات التجزئة والجملة، مع تضرر قطاع الرعاية الصحية من سلسلة إضرابات عن العمل.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"، بأن خبراء الاقتصاد كانوا يتوقعون ثبات النمو في مارس، وأن يسجل الاقتصاد البريطاني معدل نمو بواقع 0.1% في الربع الأول.

وصرح رئيس قسم الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء البريطاني دارين مورجان، بأنه "رغم انكماش الاقتصاد في مارس، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا محدودا خلال الربع الأول ككل".

وأضاف أن "التراجع في مارس جاء مدفوعا من سلسلة تراجعات في قطاع الخدمات".

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