العثور على جثة طفلة مذبوحة داخل جوال فى نجع حمادى بقنا

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الخميس، جهودها لسرعة كشف تفاصيل واقعة العثور على جثة طفلة عثر عليها مذبوحة بداخل جوال بقرية النجاحية التابعة لمركز نجع حمادى، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة نجع حمادي يفيد بالعثور على جثة طفلة بداخل جوال بقرية النجاحية التابعة لمركز نجع حمادى، وتبين من التحريات الأولية أن المجنى عليها طفلة تدعى رودينا م 8 سنوات.

وكشفت التحريات الأولية أن المجنى عليها تغيبت عصر اليوم الخميس، وبعد بحث أهالى القرية عنها لعدة ساعات عثر عليها مذبوحة بداخل جوال أعلى سطح إحدى المنازل.

ودلت التحريات الأولية أن إحدى جيران المجنى عليها قامت باستدراج الطفلة ثم اتصلت بأهلها وطلبت منهم 10 آلاف جنيه، ثم قامت بذبحها ووضعها داخل جوال، وتم نقل جثة الطفلة لمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.