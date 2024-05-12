خبراء صينيون يحذرون من تحديات صحية ناجمة عن السمنة

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حذر خبراء صينيون من التحديات الواضحة والخطيرة على الصحة العامة الناجمة عن البدانة في ظل ارتفاع معدلات زيادة الوزن والسمنة بين مختلف المستويات العمرية للشعب الصيني.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الخبراء طرحوا الملاحظات خلال مؤتمر العلوم الوطني للوقاية من السمنة ومكافحتها والذي عقد في بكين يومي الجمعة والسبت.

يشار إلى أن 20% من بين الأطفال في الصين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 17 عاما يعانون من زيادة الوزن والسمنة، وفقا لبيانات نشرت خلال المؤتمر.

وقال تشين جونشي، رئيس المؤتمر ، إن معدلات زيادة الوزن بين السكان في الصين مرتفعة للغاية، وتمثل تحديا هيكليا لأعمال الوقاية من السمنة ومكافحتها.

وقال جيو يانهونج، مدير مكتب الاستجابة للطوارئ الصحية في لجنة الصحة الوطنية، إن مواجهة السمنة هي نقطة مهمة في الوقاية ومعالجة الأمراض المزمنة.

ودعا جيو لبذل الجهود من أجل الوقاية ومعالجة الأمراض المزمنة في المراحل الأولى من خلال قياس الوزن والتخفيف من المخاطر الناجمة عن زيادة الوزن والسمنة بتعزيز أساليب حياة اكثر صحية في مسعى للتصدي للأمراض المزمنة الرئيسية.