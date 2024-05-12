حازم الجندي: مصر تستكمل جهودها للدفاع عن فلسطين بدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن إعلان مصر اعتزامها التدخل دعماً لدعوى جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية نظرا للجرائم التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين يأتي استكمالًا لجهودها المبذولة لدعم القضية الفلسطينية، والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ورفض مخطط تصفية قضيته، والاعتداء على أملاكه.

وأكد، في بيانٍ له اليوم الأحد، أنه سبق وتقدمت مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية تكشف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقوانين والأعراف الدولية والقوانين الإنسانية وممارساتها الغاشمة التي وصلت إلى جرائم حرب إبادة جماعية، تستخدم فيها أبشع أنواع الأسلحة ضد مدنيين عُزل ومرضى وأطفال ونساء وشيوخ، بالإضافة إلى أنها دمّرت البنية التحتية للأراضي المحتلة عن عمد وسط صمت المجتمع الدولي.

وأوضح أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي شاهدها الجميع عبر الشاشات كشف وحشيته ونيته عن تنفيذ مخطط التهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم خارج أراضيهم، الأمر الذي يُنذر بتوتر الأمن والاستقرار ليس في المنطقة العربية فقط وإنما حول السلام الشامل دوليًا.

ولفت إلى أن مصر لم تكتف بالتنديد أو حشد الرأي العام العالمي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاولة وقف العدوان الإسرائيلي، بل دفعت جهودها لإطلاق أكثر من مبادرة نحو إقرار هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار، وإرسال أطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في غزة، وفتحت معابرها أمام هذه المساعدات، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي حاول ومازال يحاول عرقلة مرور هذه المساعدات إلى الفلسطينيين، في محاولة لممارسة أبشع أنواع القتل والإبادة، الأمر الذي يتطلب تدخل الجميع وتحركات عاجلة لوقف هذه الأزمة الإنسانية.