 رئيس جمهورية دونيتسك: خط المواجهة في دونباس يتغير باستمرار بفضل تقدم الجيش الروسي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس جمهورية دونيتسك: خط المواجهة في دونباس يتغير باستمرار بفضل تقدم الجيش الروسي


نشر في: الإثنين 12 مايو 2025 - 7:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 مايو 2025 - 7:39 ص

كتب رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، على قناته في تيلغرام، أن خط المواجهة في المنطقة يتغير بسبب تقدم القوات الروسية في اتجاهات مختلفة.

وقال: "أقول إن خط المواجهة الآن يميل بشكل كامل للتغير، بفضل ما يفعله الجيش الروسي وحسن أدائه. الجيش الروسي يتقدم بمعدلات متفاوتة في أجزاء مختلفة من الجبهة".

وأشار بوشيلين إلى أن القوات الروسية حررت خلال الأسبوع الماضي ثلاث مراكز سكنية هي ليبوفويه وليسوفكا وترويتسكويه.

وبالفعل تمكنت مجموعة قوات "الوسط" من السيطرة على قرية ليسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء الماضي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية بعد ظهر يوم الأربعاء أن مجموعة قوات "الغرب" حررت قرية ليبوفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي يوم الخميس أعلنت الوزارة كذلك، أن مجموعة "الوسط" الروسية حررت قرية ترويتسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية قبل سريان وقف إطلاق النار.


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