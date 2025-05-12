جيش الاحتلال: تسليم الأسير عيدان ألكسندر إلى الصليب الأحمر

أعلن جيش الاحتلال، مساء الاثنين، تسليم الأسير عيدان ألكسندر إلى الصليب الأحمر.

وقال الجيش في بيان مقتضب، إنه بحسب المعلومات التي أوردها الصليب الأحمر، فقد تم تسليم عيدان لهم، وهم في طريقهم إلى قوة إسرائيلية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة حماس، إفراج كتائب القسام عن الجندي الذي يحمل الجنسية الأمريكية الأسير عيدان ألكساندر.

وقالت في بيان، إن ذلك جاء بعد الاتصالات مع الإدارة الأمريكية، في إطار الجهود التي يبذلها الوسطاء لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي بعد اتصالات مهمة أبدت فيها الحركة إيجابية ومرونة عالية.

وأكدت أنَّ المفاوضات الجادة والمسئولة تحقق نتائج في الإفراج عن الأسرى، في حين أن مواصلة العدوان فإنه يطيل معاناتهم وقد يقتلهم.

وأكدت حماس، جاهزية الحركة للشروع فوراً في مفاوضات للوصول إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بشكل مستدام، وانسحاب جيش الاحتلال، وإنهاء الحصار، وتبادل الأسرى، وإعادة إعمار قطاع غزَّة

وحثت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواصلة جهودها لإنهاء هذه الحرب الإسرائيلية الوحشية على الأطفال والنساء والمدنيين العزّل في قطاع غزة.