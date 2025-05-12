السعودية تتطلع أن تسهم زيارة ترامب في تعزيز الشراكة الاستراتيجية للبلدين

أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن تطلعها أن تسهم الزيارة الرسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة والتي ستبدأ غدا الثلاثاء وتستمر حتى الأربعاء، في تعزيز الشراكة الاستراتيجية للبلدين وتطويرها في مختلف المجالات.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام السعودي بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية (واس) عقب الجلسة، الأسبوعية "الاستثنائية" التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين، والتي عادة ما تعقد الثلاثاء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز: "مجلس الوزراء رحب بالزيارة الرسمية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترامب للمملكة".

وأعرب عن تطلعه "أن تسهم الزيارة في تعزيز أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية للبلدين الصديقين وتطويرها في مختلف المجالات؛ بما يحقق مصالحهما ورؤيتهما المشتركة".

يذكر أن مجلس الوزراء السعودي يعقد جلسته الأسبوعية يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

وتحطّ الطائرة الرئاسية الأمريكية غدا الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، حاملةً الرئيس دونالد ترامب في زيارته الخارجية الأولى منذ إعلان فوزه بولاية رئاسية جديدة.

وتتصدر 10 ملفات منها الأمن الإقليمي، والطاقة، والدفاع، والتعاون الاقتصادي أجندة مباحثات ترامب مع القيادة السعودية وقادة دول الخليج، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز شراكتها الإستراتيجية مع شركائها الخليجيين في ضوء المتغيرات الدولية المتسارعة، وفقا لتقرير نشره موقع "العربية نت " السعودي اليوم الاثنين.