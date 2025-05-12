رسالة بالدموع من والدة طفل توفي أثر سقوط عارضة مرمي ملعب على رأسه بطور سيناء

كتبت أم توفي طفلها أثر حادث أليم رسالتها بالدموع واللوم، قائلة لماذا لم ينقذ طفلها الذي توفي نتيجة سقوط عارضة مرمي على رأسه بملعب مركز شباب الساحل بطور سيناء.

وأوضحت الأم، أن الطفل سيف محمود خميس الشرقاوي، نجلها الذي توفي منذ أيام من جراء سقوط عارضة مرمي ملعب بمركز شباب الساحل بطور سيناء، إن ابنها لم يجد من ينقذه، أو يرفع العارضة التي سقطت على رأسه لمدة نصف ساعة حتي توفي الطفل مشيرة في رسالة على صفحتها أن ابنها كان قد ذهب لأحد الدروس وفي عودته ذهب لمركز شباب الساحل للعب كرة القدم هو وبعض أقرانه.

وأكدت أنها أخبرت تليفونيًا بفاجعة سقوط العارضة على نجها، مشيرة إلى أنها توقعت أنه أصيب بكسر في القدم أو اليد، ولكن نزل عليها خبر وفاته كالصاعقة، وكأنه كابوس لم تصدقه، خاصة أنها لم تستطيع رؤية ابنها ذات الـ 13 ربيعًا إلا بعد انتهاء التحقيقات في النيابة لتأخذه في حضنها وتسافر لبلدها في سيارة نقل الموتى، وهي تحتضن جثمانه طوال الطريق لقبره ليدفن مع والدها ووالدتها في وداع للأبد، هذا الطفل البرئ المتفوق في دراسته المحبوب بين زملاءه.

وتوفي الطفل سيف محمود خميس، بعد سقوط عارضة ملعب مهجور عليه أثناء لعب مباراة كرة قدم.

وقالوا شهود عيان، إن أطفال كانوا يلعبون في ملعب داخل ملعب الساحل بطور سيناء، وبه عارضات مرمي غير مثبته يقيمها الأطفال للعب من خلال الإمساك بها بأيديهم، ولكنهم في لحظة دخول هدف سقطت عارضة المرمي على رأس الطفل سيف.

وجرى نقله إلى مستشفى مجمع الفيروز، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.