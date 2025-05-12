 بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر يلتقي بالصحفيين في أول مؤتمر صحفي له - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر يلتقي بالصحفيين في أول مؤتمر صحفي له


نشر في: الإثنين 12 مايو 2025 - 7:07 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 مايو 2025 - 7:07 ص

يتلقى بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر أسئلة من الصحافة العالمية في مؤتمر صحفي يعقده اليوم الاثنين، حيث سيلتقي مئات الصحفيين الذين يعملون في الفاتيكان بعد وفاة سلفه البابا فرنسيس الشهر الماضي.

وتم انتخاب الحبر الأعظم الجديد، وهو الكاردينال روبرت فرانسيس بريفوست من شيكاغو ، يوم الخميس الماضي على رأس الكنيسة الكاثوليكية الرومانية والتي يبلغ عدد أتباعها 4ر1 مليار شخص في جميع أنحاء العالم.

وقد تشير جلسة الأسئلة والأجوبة إلى الطريقة التي قد يقود بها الكنيسة والقضايا التي سيركز عليها.

يشار إلى أن بابا الفاتيكان الجديد في التاسعة والستين من عمره، وهو أول بابا من الولايات المتحدة والثاني - بعد فرنسيس - من الأمريكتين. ومن المقرر أن يقام قداس تنصيبه يوم الأحد المقبل في ساحة القديس بطرس.
 

 
 


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