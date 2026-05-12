محافظ بورسعيد يبحث مقترحات الارتقاء بالعملية التعليمية ودعم المنظومة الصحية

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لبحث عدد من المقترحات الخاصة بالارتقاء بالعملية التعليمية ودعم المنظومة الصحية بالمحافظة؛ وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات التعليمية والصحية وتأهيل كوادر مدربة تواكب متطلبات العمل خلال المرحلة المقبلة.

جاء الاجتماع بحضور اللواء عمرو فكري، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، ومحمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ بورسعيد عددا من الرؤى والمقترحات الهادفة إلى تطوير العملية التعليمية وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، بما يسهم في تحسين مستوى التدريب والتأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية لدعم منظومة العمل.

كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بتطوير واستغلال المنشآت التعليمية بالشكل الأمثل، بما يحقق الاستفادة الكاملة من طاقتها التشغيلية، ويسهم في استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية مناسبة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أهمية إعداد دراسة متكاملة لكل المقترحات المطروحة، بما يضمن تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة، والتوسع في فرص التعليم والتدريب، بما يواكب احتياجات سوق العمل بالمحافظة.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن تطوير العملية التعليمية ودعم الكوادر المؤهلة يمثلان أحد المحاور الرئيسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق أفضل النتائج ودعم خطط التنمية الشاملة بالمحافظة.