أولياء أمور طلاب إمبابة: الثانوية العامة كابوس الأسرة المصرية

خيمت حالة من القلق على أولياء الأمور أمام لجان مدرستي المستقبل الابتدائية والعروبة في إمبابة، بالتزامن مع أداء أبنائهم امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، اليوم.

وقال عدد من أولياء الأمور، لـ"الشروق"، إن امتحانات الثانوية العامة تعد "فترة صعبة"، والتي وصفوها بـ"كابوس كل أسرة مصرية"، موضحين أنهم يعيشون معاناة يومية سواء من خلال تحملهم أموال كبيرة من ميزانية الأسرة أو الضغوط النفسية.

وقال ملاك مايز رزق الله، أحد أولياء الأمور أمام لجنة المستقبل الابتدائية بمدينة إمبابة: "الثانوية العامة كابوس مش هافوق منه غير لما النتيجة تظهر"، مضيفا أن طوال فترة الامتحانات يعيش كل أفراد الأسرة حالة من الترقب والقلق والضغط العصبي.

بينما أشارت رباب شديد، ولية أمر، إلى أنها تحرص في كل مادة على مرافقة ابنتها للجان الامتحان للاطمئنان عليها، مضيفًة أنها تظل قلقة حتى تخرج ابنتها من الامتحان وتطمئن عليها.