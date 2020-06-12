 الصحة الفلسطينية: إصابتان لطفلين بفيروس كورونا ترفع الحصيلة إلى 669 - بوابة الشروق
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الصحة الفلسطينية: إصابتان لطفلين بفيروس كورونا ترفع الحصيلة إلى 669

رام الله - أ ش أ
نشر في: الجمعة 12 يونيو 2020 - 11:13 م | آخر تحديث: الجمعة 12 يونيو 2020 - 11:13 م

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" لطفلين (3 و5) سنوات، وهما أبناء السيدة التي أعلن عن إصابتها سابقًا في السموع.

وأوضحت الكيلة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن نتائج أول 100 عينة في بلدة الكوم جنوب غرب محافظة الخليل، لمخالطي المصاب الذي أعلن عنه مساء أمس جميعها سلبية، والعمل جار على فحص 125 عينة أخرى لمخالطين آخرين للمصاب، وسيتم الإعلان عن نتائج فحوصاتهم في الساعات المقبلة.

وأشارت إلى أن عدد الإصابات الإجمالي في فلسطين بلغ 669، وعدد حالات التعافي 569 حالة، وعدد حالات الوفاة 5 حالات، فيما أن الحالات النشطة (التي لا تزال مصابة) 95 حالة.

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