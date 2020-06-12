 منظمة الصحة العالمية: يجب على الأمهات مواصلة الإرضاع الطبيعى ولو كن مصابات بكورونا - بوابة الشروق
الجمعة 12 يونيو 2020 10:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

منظمة الصحة العالمية: يجب على الأمهات مواصلة الإرضاع الطبيعى ولو كن مصابات بكورونا

منظمة الصحة العالمية - ارشيفية
منظمة الصحة العالمية - ارشيفية
جنيف - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 12 يونيو 2020 - 10:03 م | آخر تحديث: الجمعة 12 يونيو 2020 - 10:03 م
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن الأمهات يجب أن يواصلن إرضاع أطفالهن بصورة طبيعية حتى لو كان هناك اشتباه في إصابتهن بفيروس كورونا المستجد أو كانت الإصابة مؤكدة.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في إفادة صحفية : "بناء على الأدلة المتاحة، فإن نصيحة منظمة الصحة العالمية هي أن فوائد الرضاعة الطبيعية تفوق أي مخاطر محتملة لانتقال كوفيد- 19".

وأضاف: "يجب تشجيع الأمهات اللاتي يشتبه في إصابتهن بكوفيد- 19 أو اللاتى تأكدت إصابتهن على بدء الرضاعة الطبيعية واستمرارها وعدم فصلهن عن أطفالهن الرضع، ما لم تكن الأم مريضة للغاية بصورة تحول دون ذلك ".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك