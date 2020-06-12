منظمة الصحة العالمية: يجب على الأمهات مواصلة الإرضاع الطبيعى ولو كن مصابات بكورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن الأمهات يجب أن يواصلن إرضاع أطفالهن بصورة طبيعية حتى لو كان هناك اشتباه في إصابتهن بفيروس كورونا المستجد أو كانت الإصابة مؤكدة.



وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في إفادة صحفية : "بناء على الأدلة المتاحة، فإن نصيحة منظمة الصحة العالمية هي أن فوائد الرضاعة الطبيعية تفوق أي مخاطر محتملة لانتقال كوفيد- 19".



وأضاف: "يجب تشجيع الأمهات اللاتي يشتبه في إصابتهن بكوفيد- 19 أو اللاتى تأكدت إصابتهن على بدء الرضاعة الطبيعية واستمرارها وعدم فصلهن عن أطفالهن الرضع، ما لم تكن الأم مريضة للغاية بصورة تحول دون ذلك ".