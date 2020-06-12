130 حالة وفاة و1964 إصابة بكورونا بين الجاليات الفلسطينية حول العالم

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن عدد الوفيات بفيروس "كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم بلغ 130 حالة، فضلا عن تسجيل 1964 إصابة مؤكدة، إضافة إلى 1142 حالة تعافي.

وأوضحت الخارجية - في تقرير، اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بصفوف الجالية الفلسطينية في السعودية، و50 إصابة بفيروس "كورونا"، و36 حالة تعافي.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة بتسجيل إصابة جديدة في واشنطن؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 832، فيما لم يتم رصد أية حالة وفاة ليبقى عدد الوفيات 58، في حين تم تسجيل حالتي تعافي في ميتشيجن؛ ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 357.

وأوضحت السفارة الفلسطينية في السعودية أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية لمواطن (78 عاما)، ليرتفع عدد الوفيات إلى 23، وتسجيل إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 42.

وأفادت السفارة الفلسطينية لدى السلفادور وجواتيمالا بتسجيل 9 إصابات بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية في جواتيمالا، وضعهم الصحي مستقر وتحت الرقابة الطبية، وتتواصل معهم للاطمئنان على أوضاعهم الصحية والمعيشية وتلبية أي احتياج ضمن إمكانياتها.

وأوضحت أنه بخصوص الجالية في السلفادور لم تسجل أية إصابة حتى الآن، وتتواصل معهم يوميا، وقامت السفارة بالتعاون مع الجالية بتقديم مساعدات لبعض العائلات التي تعاني من ظروف صعبة.