الجزائر: تسجيل 5 وفيات و343 إصابة جديدة بفيروس كورونا

(د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم السبت، تسجيل 343 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة بانخفاض 29 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليصل إجمالي الإصابات إلى 133 ألفا و70.

وذكرت وزارة الصحة في بيان لها أنه تم رصد 5 وفيات جديدة بتراجع 3 حالات عن يوم أمس الجمعة، ليرتفع مجموع الوفيات في البلاد إلى 3 آلاف و565.

وأشارت الوزارة إلى أنه تماثل للشفاء 236 حالة جديدة، وهو ما يرفع عدد المرضى الذين تعافوا من الوباء في الجزائر إلى 92 ألفا و620، فيما يتواجد 28 مريضا في العناية المركزة.