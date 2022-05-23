المجر تطلق كميات من احتياطيات الوقود بعد حادث في مصفاة نفط نمساوية

قالت المجر إنها سوف تطلق كميات من وقود السيارات من احتياطياتها الوطنية بعد حادث في إحدى مصافي النفط الرئيسية في جارتها النمسا هدد الإمدادات.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مرسوم نُشر في وقت متأخر أمس السبت، أن السلطات المجرية سوف تطلق 18 مليون لتر (8ر4 مليون جالون) من البنزين و29 مليون لتر من الديزل.

وأفاد المرسوم بأنه سوف يكون لشركة "أو.إم.في إيه.جي" النمساوية الحق في استخدام الوقود في شبكة محطات الوقود الخاصة بها في المجر، مع الحاجة إلى إعادة ملئ الاحتياطيات في وقت لاحق هذا العام.

واتخذت النمسا، قرارا مماثلا في وقت سابق هذا الشهر بإطلاق احتياطيات بعد أن تسبب الحادث الذي وقع في مصفاة التكرير الرئيسية في البلاد، بمنطقة شويشات بالقرب من فيينا، في تأخير استئناف العمليات بعد إجراءات صيانة.

وتمكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، من التوصل لاتفاق لاستثناء إمدادات بلاده من النفط الروسي من الحظر المفروض من جانب الاتحاد الأوروبي. كما حافظ على الحد الأقصى لأسعار الوقود بالتجزئة لسائقي السيارات المحليين في إطار خطط ساعدته على الفوز بولاية رابعة على التوالي في المنصب في أبريل.