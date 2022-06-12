محافظ الشرقية يُتابع معدلات تنفيذ أعمال عدد من المشروعات بمدينة بلبيس

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع الدكتور جلال عبد الكريم، رئيس مركز ومدينة بلبيس، معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المرك؛ لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقا للجدول الزمني المحدد للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

شدد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى علي المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

من جانبه، أوضح رئيس مركز ومدينة بلبيس، أنه جاري الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى بمجمع الخدمات بنسبة 80 %، والمُقام على مساحة 600 متر، وبتكلفة إجمالية 7 مليون جنيه والمُنفذ على 4 مراحل ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي للمركز، كما أنه سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية مطلع يوليو القادم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المدينة وخاصة كبار السن وتوفيراً للوقت والجهد.

كما أوضح رئيس المركز، أنه جارى إنشاء جناح جديد بمدرسة أحمد محمد مهدي، بقرية سلمنت بنطاق الوحدة المحلية بأنشاص الرمل والمُقامة علي مساحة 408 متر، و بتكلفة 8 مليون و 109 ألف جنيه منحة ألمانية بإجمالي 14 فصل للقضاء على الكثافة الطلابية بالمدرسة.

وأضاف رئيس المركز، أنه جاري تنفيذ تطوير لمزلقان بير عمارة يأتي ذلك فى إطار استراتيجية الدولة لتطوير قطاع النقل ورفع كفاءة الطرق، وتطوير المزلقانات وتحقيقاً للسيولة المرورية بالطرق