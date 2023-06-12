نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: التفاوض جار مع الدعم السريع لإنهاء الأزمة

أعرب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، عن ترحيب المجلس بالمبادرة الجديدة التي أقرتها منظمة «إيجاد» بشأن السودان.

وقال في تصريحات لفضائية «الجزيرة»، مساء الاثنين، إن «ما يحدث في السودان تمرد وليس حربًا أهلية»، مشيرًا إلى أن «الحكومة تسعى لمعالجته».

ولفت إلى أن «التفاوض مع المتمردين (قوات الدعم السريع) يجري من أجل مصلحة السودان لإنهاء الأزمة».

وانعقدت في جيبوتي، اليوم الاثنين، قمة ثلاثية مصغرة، ضمت رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، والرئيسين الكيني وليام روتو، والجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، إلى جانب رئيس لجنة الوساطة لدول «إيجاد» بشأن الأزمة السودانية.

وبحثت القمة الثلاثية المصغرة الأزمة السودانية، وسبل تنفيذ توصيات قادة منظمة «إيقاد» لإنهاء النزاع.