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افتتحت شركة فورد الأمريكية للسيارات مصنعا جديدا للسيارات الكهربائية في مدينة كولونيا غربي ألمانيا اليوم الاثنين، بحضور المستشار الألماني أولاف شولتس.

يذكر أن المصنع الجديد الذي يحمل اسم "مركز فورد كولونيا للسيارات الكهربائية" تكلف ما يقرب من 2 مليار يورو.

وخلال الافتتاح، قال رئيس مجلس الإدارة ويليام كلاي فورد جيه آر إن افتتاح المركز يمثل "بداية لجيل جديد من عمليات الإنتاج النظيفة والسيارات الكهربائية في أوروبا".

وسيبدأ المصنع حاليا بإنتاج نماذج أولية على أن يتم البدء في الإنتاج المتسلسل في سيارات فورد طراز سترومر بحلول نهاية العام. وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع مستقبلا 250 ألف سيارة سترومر في العام.

تجدر الإشارة إلى أن فورد لم تنتج سيارات كهربائية في أوروبا حتى الآن.

من جانبه، أشاد المستشار الألماني باستثمار فورد في بلاده ووصف المصنع بأنه بمثابة نبأ سار لكولونيا وإنتاج السيارات في ألمانيا.

وفي ذات السياق، أشاد هندريك فوست رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا (تقع بها كولونيا) بالخطوة التي اتخذتها الشركة الأمريكية.

وتواجه شركة فورد ضغوطا بعد أن خسرت من مكانتها في أعمال سيارات الركاب في أوروبا. وتحولت الشركة إلى مسار السيارات الكهربائية متأخرة.

وكانت إدارة فورد أعلنت مؤخرا أنها ستنقل أجزاء من قسم تطوير السيارات في كولونيا إلى الولايات المتحدة وستقلل من عدد العاملين.

ومن المنتظر أن تخفض فورد عدد العاملين لديها في كولونيا التي تتواجد فيها منذ عام 1930 بمقدار 2300 موظف من إجمالي نحو 14 ألف شخص يعملون لدى الشركة حاليا.

وتهدف فورد من استثماراتها في السيارات الكهربائية في كولونيا إلى أن توضح أن مقرها في المدينة الألمانية سيواصل لعب دور مهم داخل المجموعة الأمريكية في المستقبل أيضا.