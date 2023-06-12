السلطات السعودية: الحج بلا تصريح يؤثر على الخدمات بشكل غير إيجابي ويؤثر على أداء مناسك الحج بشكل سلبي

أكد رئيس المجلس التنسيقي السعودى لمنشآت خدمة حجاج الداخل "متحد" الدكتور ساعد الجهني، أن الحج بلا تصريح يؤثر على الخدمات بشكل غير إيجابي، مشيرًا إلى أن الحج بالطرق غير النظامية يؤثر على اداء مناسك الحج بشكل سلبي.

وأشار الدكتور ساعد إلى أنه في موسم حج ١٤٤٤هـ تم التصريح لـ 177 شركةً لخدمة حجاج الداخل، وهي تغطي مدن المملكة كافة، وبإمكان المواطنين والمقيمين الذين تنطبق عليهم شروط الحج التسجيل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة أوتطبيق نسك، وقد بدأ التسجيل منذ 6 أشهر وأُعلن عنها في حينه،وهذه الطريقة هي التي ينبغي أن يتجه إليها الراغب في أداء فريضة الحج سواء من المواطنين أم المقيمين من داخل المملكة.

وأفاد الجهني بأن الحملات الوهمية توهم الراغبين في الحج أنها حملات نظامية بهدف جمع الأموال فقط، وتنشط غالبًا قبل الحج بأشهر، وهناك حملات غير نظامية يقوم عليها أشخاصٌ معتدُّون على الأنظمة، يقومون بإدخال الحجاج إلى المشاعر بدون تصاريح،وهذا يعدُّ مخالفًا للأنظمة والقوانين.



