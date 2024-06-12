 رئيس جامعة المنيا يتابع أعمال الامتحانات بكلية الطب البيطري بالمنيا الجديدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس جامعة المنيا يتابع أعمال الامتحانات بكلية الطب البيطري بالمنيا الجديدة

ماهر عبد الصبور
نشر في: الأربعاء 12 يونيو 2024 - 6:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 يونيو 2024 - 6:15 م

تابع الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بلجان كلية الطب البيطري بمدينة المنيا الجديدة؛ للاطمئنان على توفير الكلية لطلابها الأجواء المُلائمة لأداء الامتحان، إلى جانب التأكد من الالتزام بتطبيق التعليمات المُنظمة لضبط سير الامتحانات، وجميع الإجراءات المُتخذه لمنع حالات الغش.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية، الدكتور معتز أحمد، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور صفوت علي محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

تفقد رئيس الجامعة، لجان امتحانات الفرقة الأولى، والتي يؤديها الطلاب في مادة الاقتصاد وإدارة المشروعات الطبية البيطرية، كما تفقد لجان الفرقة الثانية، حيث يؤدي الطلاب اختباراتهم في مادة فسيولوجيا خاص ومقارن، بالإضافة إلى تفقده للجان الفرقة الثالثة، والتي يؤدي الطلاب اختباراتهم في مادة باثولوجيا الأجهزة.


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