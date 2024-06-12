تستعد المطربة شذى لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "ناجحة"، غدا الخميس، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وعدد من المنصات الموسيقية.

الأغنية من كلمات محمود كلازا، وألحان كريم نيازي، وتوزيع أحمد عبدالسلام، والبوستر تصوير عماد قاسم.

وتعيش شذى حالة من النشاط الفني، حيث طرحت مؤخرًا عددًا من الأغنيات الناجحة منها أغنية "اخلع"، والتي طرحتها أبريل الماضي، من كلمات محمود كلازا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع رامي نوار.

وطرحت شذى أيضا أغنية بعنوان "اللي ما يتسموا"، وهي كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبوطالب، وتوزيع وميكس وماستر تميم.

وسبق وطرحت شذى أغنية "مخ تخين" من كلمات محمد مصطفى ملك، والمحلن مدين، والموزع الموسيقي أحمد عادل، ومهندس الصوت هاني محروس، بالإضافة إلى أغنية "إجمدي" من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد قماح، وميكس وماستر خالد رؤوف.