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ثبات مؤشر أسعار المستهلك في أمريكا خلال الشهر الماضي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 يونيو 2024 - 7:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 يونيو 2024 - 7:38 م

مع التراجع الكبير لأسعار البنزين الذي ساهم جزئيا في تعويض الارتفاع المستمر في أسعار السكن، أعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الأربعاء، استقرار مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي على خلاف التوقعات.

وذكرت الوزارة أن مؤشر أسعار المستهلك لم يسجل أي تغيير خلال مايو الماضي مقارنة بأبريل الذي سجل ارتفاعا بنسبة 3ر0%. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 1ر0% شهريا.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الأسعار الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة بنسبة 2ر0% شهريا خلال مايو في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 3ر0% بعد ارتفاعه بنسبة 3ر0% خلال أبريل.

كما أظهر تقرير وزارة العمل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3ر3% سنويا خلال مايو مقابل 4ر3% خلال أبريل. وكان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 4ر3% أيضا.

وبلغ معدل التضخم الأساسي السنوي خلال الشهر الماضي 4ر3% مقابل 6ر3% خلال الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون تسجيل 5ر3% سنويا.

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