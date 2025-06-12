 الرئيس السوري يصدر مرسوما بمنح فئة من المزارعين مكافأة تشجيعية مجزية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السوري يصدر مرسوما بمنح فئة من المزارعين مكافأة تشجيعية مجزية

وكالات
نشر في: الخميس 12 يونيو 2025 - 6:30 ص | آخر تحديث: الخميس 12 يونيو 2025 - 6:30 ص

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم مرسوما يقضي بمنح كل مزارع يقوم بتسليم قمحه إلى المؤسسة السورية للحبوب مكافأة تشجيعية.


ويقضي المرسوم رقم 78 لعام 2025 بمنح كل مزارع يقوم بتسليم قمحه إلى المؤسسة السورية للحبوب مكافأة تشجيعية قدرها 130 دولارا عن كل طن قمح يتم تسليمه، وذلك بالإضافة إلى سعر الشراء المعتمد الصادر من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.

وتصدر بقرار من وزير الاقتصاد والصناعة السورية التعليمات التنفيذية لتطبيق هذا المرسوم.


وبدورها، حددت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية سعر شراء القمح النوع القاسي الدرجة الأولى -الدوكما- بسعر 320 دولارا للطن الواحد من الفلاحين لموسم عام 2025.


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