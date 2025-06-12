أعلن اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، أنه قرر اتخاذ الإجراءات القانونية لإنهاء التعاقد مع الشركة القائمة بأعمال النظافة، مشيرًا إلى أن شركة جديدة ستتولى بدءًا من السبت المقبل رفع كفاءة المرافق وشبكات الصرف الصحي والنظافة بعمارات حي الزهور.

وأوضح المحافظ، خلال متابعته لأعمال سيارات كسح مياه الصرف الصحي، أن المحافظة بدأت خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات في عدد من المناطق، من خلال التدخل الفوري لمعالجة المشكلات المتكررة، خاصة في قطاع الصرف الصحي.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية تفقدية أجراها محافظ بورسعيد لعدد من المناطق بحيي الزهور والضواحي، للوقوف على المشكلات على أرض الواقع ووضع حلول عاجلة لها، بما يضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين. ورافقه في الجولة النائبان أحمد فرغلي وحسن عمار، والمهندسة دينا الحمامي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، والمهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات، والمهندسة أمل الألفي، مدير وحدة تطوير العشوائيات، إلى جانب مسؤولي الأحياء المعنية.

كما قرر المحافظ طرح مناقصة عامة بداية شهر يوليو المقبل لإنشاء ساحات انتظار مجانية في المساحات الفضاء بين عمارات حي الزهور، في إطار خطة تنظيم الحركة المرورية وتوفير خدمات حضارية للمواطنين.

وأعلن اللواء محب حبشي أنه من المقرر استلام منطقة السلام بنطاق حي الضواحي في أول أغسطس المقبل، بعد الانتهاء من أعمال الترفيق لكافة الخدمات المتكاملة بالمنطقة.