السفارة الأمريكية ببغداد: المواطنون الأمريكيون في العراق يواجهون مخاطر كبيرة

أفادت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الخميس، بأن الميليشيات المناهضة للولايات المتحدة تهدد المواطنين الأمريكيين والشركات الدولية.

وقالت السفارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن المواطنين الأمريكيين في العراق يواجهون مخاطر كبيرة بما في ذلك العنف والخطف.

وأضافت: "تهاجم الجماعات الإرهابية والمتمردة قوات الأمن العراقية والمدنيين بانتظام.. تحدث هجمات باستخدام أجهزة ناسفة مرتجلة وإطلاق النار غير المباشرة والمركبات الجوية بدون طيار في العديد من المناطق بما في ذلك المدن الكبرى".

وقالت السفارة، إن وزارة الخارجية تطلب من موظفي الحكومة الأمريكية في العراق العيش والعمل تحت أمن مشدد بسبب التهديدات الخطيرة، مشيرة إلى أن هناك خطر العنف الإرهابي، بما في ذلك الهجمات الإرهابية وغيرها من الأنشطة في العراق.

وأشارت إلى أن كثيرا ما تحدث المظاهرات والاحتجاجات والإضرابات في جميع أنحاء البلاد.. يمكن أن تتطور هذه الأحداث بسرعة دون سابق إنذار، وكثيرا ما تعطل حركة المرور والنقل والخدمات الأخرى، وأحياناً تتحول إلى عنيف.

وطالبت المواطنين الأمريكيين بألا يسافروا عبر العراق؛ للانخراط في نزاع مسلح في سوريا، حيث سيواجهون مخاطر شخصية بالغة، مشيرة إلى أنه بسبب مخاوف أمنية، يمنع كوادر الحكومة الأمريكية في بغداد من استخدام مطار بغداد الدولي.