تعليم البحيرة تُعلن إنهاء استعدادات امتحانات الثانوية العامة.. وتأمين شامل للجان ومراقبة بالكاميرات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة عن الانتهاء من جميع التجهيزات والاستعدادات الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، والتي من المقرر أن تُعقد داخل 117 لجنة امتحانية موزعة على نطاق 17 إدارة تعليمية، وتستعد لاستقبال 40003 طالب وطالبة، موزعين على الشعب الثلاث: 7401 طالبًا في الشعبة الأدبية، و29831 في شعبة علمي علوم، و2771 في علمي رياضة، إلى جانب تجهيز 40 استراحة لاستقبال المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات.

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه تم الانتهاء من مراجعة جاهزية المدارس من حيث الأثاث، والإنارة، وتوافر المياه، والنظافة العامة، مشيرًا إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية الأمن لتأمين مقار اللجان ومراكز توزيع الأسئلة، بالإضافة إلى بروتوكول مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، بجانب التنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات في محيط اللجان.

وأشار "الديب" إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية، وغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وحل المشكلات الطارئة، مع الاستمرار في رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات ومراجعة اللجان والاستراحات بشكل يومي.

وشدد وكيل الوزارة على أهمية الالتزام بكافة التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعمل داخل اللجان، وعلى رأسها حظر دخول الطلاب بأي أجهزة إلكترونية من بينها الهواتف المحمولة أو الكاميرات أو أي أجهزة رقمية أخرى، ومصادرة أي تليفون يتم ضبطه داخل اللجنة مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم حظر وجود أولياء الأمور داخل أو بمحيط اللجان، وإعادة توزيع العمال بين اللجان المختلفة، والتأكيد على التواصل المستمر مع رؤساء اللجان لحل أي مشكلات بشكل فوري.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم توزيع كتيبات المفاهيم على جميع الإدارات، وتوفيرها بكميات كافية داخل اللجان، مع التشديد على دقة مراجعة البيانات التي يكتبها الطالب على ورقة الإجابة، وحظر قيام الملاحظ بكتابتها نيابة عنه.

وأكد أهمية تهيئة الجو النفسي للطلاب والملاحظين، وبثّ مناخ من الهدوء داخل اللجان، مع حظر دخول أي لفائف أو حقائب يحملها الطلاب، ومنع دخول أي أفراد غير مصرح لهم، والتشديد على منع التدخين نهائيًا أثناء سير اللجان.

كما شدد "الديب" على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي أحداث داخل اللجان، ومتابعة مغادرة الطلاب بسلام قبل مغادرة رئيس اللجنة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتأمين أوراق الإجابة.

وفي خطوة لضمان مزيد من الانضباط، تم تغطية جميع اللجان بكاميرات مراقبة مرتبطة مباشرة بوزارة التربية والتعليم لرصد أي محاولات للغش داخل اللجان.