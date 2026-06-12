بوليفيا تسعى للحصول على دعم الولايات المتحدة في قضية شحنات أخشاب مرتبطة بالمخدرات

قال وزير الداخلية البوليفي، ماركو أنطونيو أوفييدو، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن حكومة بوليفيا تسعى إلى إجراء تحقيق دولي بمشاركة إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية والاتحاد الأوروبي والشرطة الإسبانية، فيما يُزعم أنه اكتشاف أكثر من 100 طن من مواد محظورة جرى إخفاؤها داخل شحنات أخشاب كانت تمر عبر تشيلي.

وأوضح أوفييدو أن هذه المواد تشمل كوكايين وكيتامين وليدوكائين وكافيين وغيرها من المركبات، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال أوفييدو إنه تم اكتشاف هذه المواد في عدة شحنات من الأخشاب غادرت بوليفيا قبل بدء إغلاق الطرق حاليا.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية البوليفية (أيه بي أي) إن المدعين في بوليفيا داهموا معامل نشارة في المنطقة الشمالية من البلاد، وذلك في إطار التحقيق.