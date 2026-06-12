بوليسيتش: لاعبو أمريكا يتوقعون الكثير مني في كأس العالم

اعترف كريستيان بوليسيتش، نجم منتخب أمريكا بحجم المسئولية المُلقاة على عاتقه، عندما يشارك فريقه في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها بلاده، مع المكسيك، وكندا.

ويُعدُّ بوليسيتش، نجم نادي ميلان الإيطالي، اللاعبَ الأكثر شهرةً في منتخب أمريكا، نظرًا لمسيرته الكبيرة في الملاعب الأوروبية، والموهبة التي يحظى بها.

وقال كريستيان بوليسيتش في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس: "أشعر بأن حولي كثيرًا من اللاعبين المميَّزين، لا أشعر حقًا بأنني مضطرٌ إلى فعل أي شيءٍ بمفردي".

وأتم كريستيان بوليسيتش تصريحاته قائلًا: "سأبذل قصارى جهدي.. أريد مساعدة الفريق، وهم يتوقَّعون الكثير مني، لكنْ وجود هؤلاء اللاعبين حولي يُسهِّل عليَّ الأمر كثيرًا"

من جهته، قال زميله، تايلر آدامز: "أنا لا أستطيع حتى تخيُّل حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه.. منذ صغره، كان أمل كرة القدم الأمريكية".