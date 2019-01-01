وفاة 6 أشخاص وإصابة 13 في فيضانات وانهيارات أرضية بنيبال

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لقي ستة أشخاص حتفهم وأصيب 13 آخرون ولايزال ثمانية في عداد المفقودين اليوم الجمعة بعدما أدت الأمطار الموسمية الغزيرة إلى فيضانات وانهيارات أرضية في أنحاء البلاد.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات بعدما ضربت الأمطار الغزيرة مناطق شرق ووسط نيبال.

وقال أوماكانتا أديكاري، من وزارة الداخلية: "ضربت الانهيارات الأرضية المناطق المرتفعة، وأغرقت مياه الأمطار منطقة السهول الشرقية."

وشهدت البلاد سقوط أمطار غزيرة خلال على مدار ثلاثة أيام.

وكانت هيئة الأرصاد في نيبال حذرت من هطول الأمطار وهبوب رياح قوية خلال عطلة نهاية الاسبوع.

وأسفرت الانهيارات الأرضية عن إغلاق أربعة طرق سريعة، على الأقل، في أنحاء البلاد، وفقا لما ذكره المركز الوطني لمواجهة الطوارئ.

وعادة ما تتسبب الأمطار الموسمية الغزيرة في نيبال والتي تبدأ في يوليو وتستمر حتى سبتمبر من كل عام، في انهيارات أرضية كارثية وفيضانات، مما يودي بحياة المئات.