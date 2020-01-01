زوجة رئيس البرازيل تعلن عدم إصابتها وابنتيها بفيروس كورونا

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أ ش أ

أعلنت ميشيل بولسونارو، زوجة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو المصاب بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، أن الاختبارات أثبتت عدم إصابتها وابنتيها بالفيروس.

ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، موضحة في الوقت ذاته أن لميشيل ابنتين إحداهما من الرئيس البرازيلي.

وكان بولسونارو قد أعلن يوم الثلاثاء أن الاختبارات أثبتت إصابته بكورونا، وقال "إنه تم عزله صحيا في الوقت الذي يتناول عقار هيدروكسي كلوروكين الذي لم تثبت فعاليته".

وأثبتت الاختبارات إصابة أكثر من 1.8 مليون شخص بفيروس كورونا في البرازيل إضافة إلى وفاة أكثر من 70 ألف شخص.

وتحتل الولايات المتحدة الصدارة من حيث عدد الإصابات والوفيات تليها البرازيل.