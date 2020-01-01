إصابة النجم الهندي أميتاب باتشان ونجله بفيروس كورونا

أعلن النجم الهندي أميتاب باتشان، مساء السبت، إصابته بفيروس كورونا (Covid-19)، ونقله إلى مستشفى "Nanavati" في مومباي؛ لتلقي العلاج والخضوع لإجراءات العزل الصحي، وذلك بعد أن جاءت نتيجة المسحة الطبية الخاصة بفحوصات الفيروس إيجابية.

وقال نجم بوليوود "باتشان"، البالغ من العمر 77 عاماً، عبر حسابه الرسمي على تويتر: " ذهبت في المساء إلى المستشفي وأجريت مسحة كورونا، التي جاءت نتيجتها إيجابية وعلمت وقتها أنني مصاب بهذا الفيروس، ومن المقرر أن تخضع عائلتي لمسحة كورونا ونحن في إنتظار النتيجة".

ونصح "باتشان" كل المخالطين له في الفترة الأخيرة أن يقوموا بإجراء فحوصات؛ للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، قائلاً: "أناشد كل من خالطني من أهلي وأصدقائي في الـ ١٠ أيام الأخيرة، أن يجري الفحوصات الطبية اللازمة كي يتأكد من عدم انتقال العدوى له".

وبعد دقائق من إعلان النجم العالمي أميتاب باتشان إصابته بكورونا، صرح نجله الممثل الهندي أبهيشيك باتشان أنه مُصاب بفيروس كورونا ويرقد إلى جانب والده في المستشفي، وكان ذلك بعد إجراء المسحة الطبية لجميع أفراد عائلة باتشان، وتبين إيجابية التحاليل الخاصة لنجله.

وكتب "أبهيشيك"، مساء السبت، عبر حسابه على تويتر: "في وقت سابق من اليوم، أثبتت التحاليل إيجابية إصابتي أنا ووالدي بفيروس كورونا، وقد أبلغنا السلطات المسئولة التي بادرت بإجراء الفحوصات اللازمة لعائلتي ولجميع موظفينا، أطلب من الجميع الهدوء وعدم الذعر، شكراً لكم".

ومن جانبه، أوضح وزير الصحة الهندي بولاية "ماهراشترا راجيش توب"؛ أن حالة النجم الهندي أميتاب باتشان مستقرة وأنه يعاني من أعراض طفيفة وليست قوية، كما أبدى العديد من النجوم والساسة حزنهم الشديد لإصابة باتشان ونجله متمنين لهم الشفاء العاجل.



