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صعود البورصة السعودية ومؤشرها يكسب 15 نقطة

د ب أ
نشر في: الأحد 12 يوليه 2020 - 4:20 م | آخر تحديث: الأحد 12 يوليه 2020 - 4:20 م

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد على ارتفاع بنسبة 2ر0 بالمئة عند 7432 نقطة (+ 15 نقطة).

جاء ذلك وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4ر5 مليار ريال.

وارتفع سهم "أرامكو السعودية" بنحو 1 بالمئة عند 45ر33 ريال.

وتصدر سهم "شمس" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 75ر26 ريال.

في المقابل، أغلق سهم "ينساب" عند 70ر51 ريال (- 1 بالمئة)، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية بواقع 25ر1 ريال للسهم.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، أغلق صندوق "مشاركة ريت" عند 35ر8 ريال (- 5 بالمئة)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية بواقع 35ر0 ريال للوحدة.

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