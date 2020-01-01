صعود البورصة السعودية ومؤشرها يكسب 15 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد على ارتفاع بنسبة 2ر0 بالمئة عند 7432 نقطة (+ 15 نقطة).
جاء ذلك وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4ر5 مليار ريال.
وارتفع سهم "أرامكو السعودية" بنحو 1 بالمئة عند 45ر33 ريال.
وتصدر سهم "شمس" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 75ر26 ريال.
في المقابل، أغلق سهم "ينساب" عند 70ر51 ريال (- 1 بالمئة)، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية بواقع 25ر1 ريال للسهم.
وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، أغلق صندوق "مشاركة ريت" عند 35ر8 ريال (- 5 بالمئة)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية بواقع 35ر0 ريال للوحدة.