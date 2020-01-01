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أعلنت لجنة متابعة تفشي وانتشار فيروس كورونا في الجزائر، اليوم الأحد، عن تسجيل 483 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت، نقلًا عن موقع «النهار On line» الجزائري، أنه تم تسجيل سبع وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.