المجموعة العُمانية للاتصالات توقع اتفاقية مع شركة عالمية متخصصة في تقديم خدمات البيانات السحابية

وقعت المجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات، اتفاقية مع شركة أوراكل العالمية للخدمات السحابية، وذلك لبناء وتوفيـر منظومة الخدمات السحابية "Cloud@Customer".

وذكرت الوكالة العمانية، اليوم الأحد، أن ذلك جاء بعد قيام الاتصالات العمانية بدراسة أفضل الحلول المقدمة من أكبر مزودي الخدمات السحابية في العالم؛ بهدف استقطابهم للسلطنة لبناء وتشغيل مجموعة متكاملة من تكنولوجيا المعلومات على بُنية أساسية سحابية متطورة مع ضمان التحكم الكامل بتلك البُنية والبيانات داخل حدود السلطنة، من أجل تلبية متطلبات السيادة الرقمية.

وقال المهندس سعيد بن عبد الله المنذري الرئيس التنفيذي للاتصالات العمانية، إنه تم اختيار شركة أوراكل بعد إبداء رغبتهم واستعدادهم التام للاستثمار الكامل في بناء منظومة الخدمات السحابية "Cloud@Customer" كأول دولة في العالم تستخدم هذه المنظومة من شركة أوراكل، مُدعمة بأفضل المميزات التي تتناسب مع احتياجات السلطنة المستقبلية وبتكلفة تتناسب مع حجم ومتطلبات السوق في السلطنة على أن تتولى وزارة التقنية والاتصالات والمجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات مسؤولية تحفيـز الطلب وحث المؤسسات على التحول والاستفادة من الخدمات السحابية بدلاً من الاستمرار في استثمار الأنظمة التقليدية.

وأضاف أن المجموعة العمانية تسعى من خلال هذا المشروع إلى دعم المؤسسات الحكومية والخاصة بالخدمات السحابية حتى تتمكن بدورها من مواكبة التقدم التكنولوجي والتقني في الخدمات التي تقدمها، وتوفير منصات قادرة على استضافة التقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي وتقنية سلسلة الكتل (بلكتشين) والبيانات الضخمة والحوسبة عالية الأداء، وبالتالي إيجاد بيئة متقدمة لتحفيـز الابتكار في التطبيقات الذكية.

وأشار إلى أن خدمات Cloud@Customer تساعد في تسريع التحوّل الرقمي من خلال توفيـر خدمات سحابية عبر استخدام بنية أساسية من المزودات ووحدات التخزين وقواعد بيانات عالية السرعة والتطور، مجهزة بآخر ما توصلت إليه التقنية في مجال الخدمات السحابية، الأمر الذي يضمن الحفاظ على البيانات في السلطنة بشكل آمن.