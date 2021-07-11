تفاصيل غرق شقيق رامي صبري: رفض العلاج ومات غرقا أثناء ملاحقته بعد هروبه من المصحة

كشفت تحريات مباحث الأجهزة الأمنية بالجيزة التفاصيل الكاملة في واقعة غرق شقيق الفنان رامي صبري في ترعة المريوطية.



وقال أحد العاملين بالمصحة في محضر الشرطة، إن المتوفى رفض الخضوع للعلاج، وامتنع أيضا عن تناول الطعام لمدة يوم كامل منذ أن جاء إلي المصحة أول أمس وهرب من المصحة، وأثناء ملاحقته لإعادته مرة أخرى قفز بترعة المريوطية حتي يتمكن من الهروب إلى الجانب الآخر ولم يتمكن من السباحة، وحاولوا إنقاذه إلا أنهم لم يعثروا عليه، حتى جاءت فرق الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثمان.



تلقي مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها قيام أحد الأشخاص بالهروب من المصحة والقفز في مياه النيل بترعة المريوطية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة



وتبين أنه "كريم 34 سنة، شقيق المطرب رامي صبري ودخل إلى المصحة أول أمس ثم تمكن من الهرب وقفز في مياه ترعة المريوطية ليلقي مصرعه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى التي امرت بتشريحها.



وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيقات.