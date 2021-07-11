تفاصيل غرق شقيق رامي صبري: رفض العلاج ومات غرقا أثناء ملاحقته بعد هروبه من المصحة

كشفت تحريات مباحث الأجهزة الأمنية بالجيزة التفاصيل الكاملة في واقعة غرق شقيق الفنان رامي صبري في ترعة المريوطية.
وقال أحد العاملين بالمصحة في محضر الشرطة، إن المتوفى رفض الخضوع للعلاج، وامتنع أيضا عن تناول الطعام لمدة يوم كامل منذ أن جاء إلي المصحة أول أمس وهرب من المصحة، وأثناء ملاحقته لإعادته مرة أخرى قفز بترعة المريوطية حتي يتمكن من الهروب إلى الجانب الآخر ولم يتمكن من السباحة، وحاولوا إنقاذه إلا أنهم لم يعثروا عليه، حتى جاءت فرق الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثمان.
تلقي مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها قيام أحد الأشخاص بالهروب من المصحة والقفز في مياه النيل بترعة المريوطية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة
وتبين أنه "كريم 34 سنة، شقيق المطرب رامي صبري ودخل إلى المصحة أول أمس ثم تمكن من الهرب وقفز في مياه ترعة المريوطية ليلقي مصرعه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى التي امرت بتشريحها.
وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيقات.