المحكمة العليا في نيبال تعيد عمل البرلمان

أعادت المحكمة العليا في نيبال عمل البرلمان المنحل في البلاد، ودعت إلى تعيين زعيم المعارضة شير بهادور ديوبا، رئيسا جديدا للوزراء، بحسب ما قاله اليوم الاثنين أحد المحامين الذين قاموا برفع القضية.



وقال دينيش تريباثي، وهو محامي في المحكمة العليا وأحد مقدمي الدعوى، إن حكم المحكمة الذي صدر اليوم الإثنين ينص على أنه يجب تعيين ديوبا رئيسا للوزراء في غضون يومين.



كما أمرت المحكمة ببدء جلسة جديدة لمجلس النواب في غضون أسبوع.



وقال تريباثي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إنه حكم تاريخي أنقذ البلاد والدستور".



وكانت المعارضة طلبت من المحكمة إصدار حكم، بعد أن قامت الرئيسة بيديا ديفي بانداري، بحل البرلمان في مايو الماضي، وذلك للمرة الثانية في غضون أقل من ستة أشهر.



وتقول المعارضة إن البرلمان تم حله قبل أن يحظى ديوبا، رئيس حزب المؤتمر النيبالي، بفرصة لتشكيل حكومة.



وتتهم المعارضة بانداري بحل البرلمان، بناء على طلب رئيس الوزراء خادجا براساد شارما أولي، الذي يعتبر حليفا لرئيسة البلاد.