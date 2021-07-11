 الولايات المتحدة تراقب عن كثب تدفق المهاجرين من بيلاروسيا إلى ليتوانيا - بوابة الشروق
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الولايات المتحدة تراقب عن كثب تدفق المهاجرين من بيلاروسيا إلى ليتوانيا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 12 يوليه 2021 - 8:12 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 يوليه 2021 - 8:12 ص

 تراقب الولايات المتحدة عن كثب تدفق المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا الذين يغادرون بيلاروسيا إلى ليتوانيا.
وقال نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية جورج كينت إنهم يراقبون الوضع عن كثب ولديهم قلق كبير، وقارنوا هذا الوضع بالموقف عندما سافر المهاجرون الروس إلى الدول المجاورة مثل فنلندا والنرويج في عام 2015، وفقًا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
وأضاف كينت "ندعو السلطات البيلاروسية إلى إيقاف دفع المهاجرين عمدًا من دول أخرى إلى الحدود الليتوانية".
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه ليتوانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي، في بناء حاجز من الأسلاك الشائكة على حدود بيلاروسيا يوم الجمعة، متهمة سلطات بيلاروسيا بإرسال المهاجرين بشكل غير قانوني إلى بلادهم.


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