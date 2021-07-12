 قتيل و10 مفقودين في انهيار فندق بالصين - بوابة الشروق
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قتيل و10 مفقودين في انهيار فندق بالصين

الفندق المنهار
الفندق المنهار
نور رشوان
نشر في: الإثنين 12 يوليه 2021 - 3:36 م | آخر تحديث: الإثنين 12 يوليه 2021 - 3:36 م

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل، مساء الاثنين، بمقتل شخص وفقدان عشرة آخرين في انهيار فندق بشرق الصين.

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