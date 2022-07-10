Holy SHIT! this guy stole an empty Alaska Airlines airplane right off the airport tarmac, went joy riding for an hour and then crashed it into the side of a mountain (deemed a suicide) pic.twitter.com/tUdiF6Q6Rd — David Diego (@DiegoDarwin2021) July 10, 2022

المقطع المصور الذي تم تسجيله بكاميرات المراقبة يظهر لحظة دخول مختطف الطائرة إلى المطار إلى لحظة السقوط والانتحار.وبحسب ما نشرته صحيفة "نيوزويك" الأمريكية، فقد قام عامل "تحكم المراقبة" بمطار واشنطن، ريتشارد راسل، بسرقة الطائرة في مطار سياتل تاكوما الدولي، في أغسطس 2018، وقادها إلى أرض جزيرة نائية في بوجيه ساوند.واظهرت كاميرات المراقبة قيام الشاب بالسير في منطقة محظورة في المطار مخصصة لعاملي الحقائب ليركب عربة سحب مدرج، وسحب الطائرة التي كان يخطط لسرقتها، ثم أظهرت اللقطات راسل وهو يركض نحو الطائرة ليفتح بابها ثم يدخل قمرة القيادة.وسمع صوت العاملين في برج المراقبة يتساءلون: "أي طائرة في مدرج المطار 1-6؟"، ليجيب راسل من قمرة القيادة قائلا: "على وشك الإقلاع، الأمر سيكون جنونيا".ليقوم راسل، الذي كان يعمل في شركة طيران محلية، بالتحليق بالطائرة لمدة 73 دقيقة وهو يقوم بحركات بهلوانية خطيرة قبل أن يسقط في جزيرة نائية ليلاقي حتفه.