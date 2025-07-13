باكستان: مخاوف من انتشار حمى الضنك في إقليم البنجاب وسط موجة الأمطار الموسمية

في ضوء موجة الأمطار الموسمية الأخيرة، أكد وزيرا الصحة في إقليم البنجاب خواجة سلمان رفيق وخواجة عمران نذير، على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية وطارئة لمنع انتشار حمى الضنك بمختلف أنحاء الإقليم.

وأصدر الوزيران تلك التوجيهات أثناء رئاسة الاجتماع الثامن للجنة الحكومية حول الأمراض المعدية، بما في ذلك حمى الضنك وإدارة الكوارث، والذي عقد في وزارة الصحة والسكان، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأحد.

وخلال الاجتماع، استعرض المسئولان الوضع الحالي لمرض حمى الضنك بمختلف أنحاء إقليم البنجاب والإجراءات الوقائية المستمرة. وأكد الوزيران أنه يجب تكثيف العمليات الميدانية، لاسيما في المناطق عالية الخطورة وأصدرا توجهيات بتكليف موظفين من مستشفيات رعاية السكان لدعم فرق مكافحة حمى الضنك في المناطق المعرضة للخطر.

جدير بالذكر أن حمى الضنك، هي عدوى فيروسية أعراضها تشبه أعراض الأنفلونزا وتنقل عن طريق البعوض إلى البشر، وهي شائعة في المناخ الاستوائي وشبه الاستوائي. ويتعافى معظم الأشخاص من المرض، إلا أنه قد يؤدي إلى الوفاة عندما يسبب نزيفا داخليا وفشلا في وظائف الأعضاء.